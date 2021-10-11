محافظ الشرقية يكلف بمتابعة الصيانة الدورية لمعدات الغسيل الكلوي

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى مشتول السوق المركزي، الييوم، على هامش زيارته للمدينة، رافقه خلالها محمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على المستشفى، والتأكد من التزام العاملين من أطباء وطاقم تمريض وإداريين وفنيين وعمال بالمواعيد المحددة للعمل والنوبتجيات المكلفين بها.

محافظ الشرقية يوجه بانتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية للغسيل الكلوي

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، تفقد محافظ الشرقية قسم الاستقبال ووحدة الغسيل الكلوي التي تضم 30 ماكينة، مشدداً على ضرورة انتظام مواعيد إجراء الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة في وحدة الغسيل الكلوي للحفاظ على أرواح المواطنين، متمنياً للمرضى الشفاء العاجل وشدد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.

كما تفقد المحافظ قسم حضانات الأطفال بالمستشفى بسعة 19 حضانة مؤكداً على إدارة المستشفى حسن استقبال المرضى، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم، والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة.

أعمال الإنشاء الجارية بسلم الطوارئ بمستشفى مشتول السوق

وحرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الإنشاء الجارية بسلم الطوارئ بالمستشفى لخدمة المترددين على العيادات الخارجية دون المرور من خلال المبنى المخصص لإستقبال حالات كورونا.

وجاءت زيارة المحافظ إلى مستشفى مشتول السوق المركزي في إطار زيارته المفاجئة التي أجراها صباح اليوم للمدينة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وكذلك متابعة الأعمال بديوان المركز والمدينة.