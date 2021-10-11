ضبط نصاب بالغربية يدير كيان وهمي لمنح شهادات جامعية مزورة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام «أحد الأشخاص – مقيم بالغربية» بإدارة كيان تعليمي وهمى «أكاديمية بدون ترخيص» - كائن بدائرة قسم شرطة طنطا ثان بالغربية، واتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في الاحتيال على راغبي الحصول على شهادات جامعية وقيامه بترويج شهادات دراسية «مزورة» بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية في مجالات مختلفة، وشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج، فضلاً عن قيامه بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية، وقد تمكن من خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهم بالتنسيق مع الأمن العام

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، تم استهداف مقر الأكاديمية، وضبط المتهم المشار إليه، وبالتفتيش في حضوره عُثر على «عدد من شهادات بيانات تقدير بأسماء أشخاص مختلفة وشهادات خبرة وشهادات باللغة الإنجليزية وقياس مهارات منسوبة للعديد من الجهات – أكلاشيه يحمل اسم الأكاديمية المشار إليها - عدد من الكارنيهات تحمل أسماء أشخاص مختلفة منسوبة للأكاديمية ومزورة بالكامل – عدد من دفاتر إيصالات تحصيل الأموال – جهاز ماسح ضوئي «سكانر» - جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور الشهادات المزورة وبرامج تعديل الصور».

المتهم يعترف بجرائمه

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.