الداخلية تكرم المتميزين في فعالية محو أمية المجندين 2020/2021 (صور)

نظم قطاع التدريب بوزارة الداخلية احتفال يوم «محو الأمية» للعام التدريبي 2020/2021 للحث على المشاركة في المشروع القومى لمحو الأميّة واستمراراً لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة رجال الشرطة ولاسيما المجندين.

سياسة متكاملة لمحو أمية مجندي الشرطة

ويأتي ذلك في إطار تفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارة الداخلية متمثلة في قطاع التدريب والهيئة العامة لتعليم الكبار و«المنطقة الروتارية مصر فى تعليم الكبار» لوضع سياسة متكاملة لمحو أمية مجندي الشرطة للارتقاء بمستوى الأداء لبلوغ أفضل المعدلات.

تكريم المتميزين من الجهات الشرطية والمدرسين والمجندين

تضمن الاحتفال تبادل عدد من الدروع التذكارية بين قطاع التدريب بوزارة الداخلية وممثلي الجهات المعنية المتعاونة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار، وكذا تكريم «الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى في مجال نشاط محو الأمية – المشرفين والمدرسين المتميزين – المجندين الحاصلين على أعلى الدراجات في اختبارات دورات نشاط محو الأمية بكافة قطاعات وزارة الداخلية»، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.