عودة الطالبات الثلاث المتغيبات بملوي والنيابة تحقق في سبب اختفائهن

نجحت الأجهزة الأمنية بالمنيا في العثور على الطالبات الثلاث المتغيبات بقرية «هور»، بمركز ملوي وسط فرحه كبيرة من أهالي الفتيات وأسرهن، دون معرفة أسباب اختفائهن فجأة حتى الآن، حيث تجري النيابة العامة بمركز ملوي حاليا تحقيقات معهن لمعرفة أسباب تغيبهن لمدة 24 ساعة تقريبا.

بلاغات لمركز شرطة ملوي بتغيبهن في ظروف غامضة

كان أولياء أمور 3 طالبات في المرحلة الإعدادية من أبناء قرية «هور»، التابعة لمركز ملوي تقدموا ببلاغات لمركز شرطة ملوي بتغيبهن في ظروف غامضة، وقال الأهالي إن الطالبات الثلاث في المرحلة الإعدادية، توجهن لحضور درس خصوصي ظهر السبت الماضي ولم يعدن واختفين في ظروف غامضة.

وانتشر مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة، يتضمن آخر ظهور للطالبات الثلاث أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور في وضح النهار، لحضور درس خصوصي كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاث أثناء سيرهن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار ويحملن على ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن ويرتدين كمامات طبية، لكنها كانت موضوعة على العنق وتظهر وجوههن بشكل كامل وأظهر الفيديو وجوه الطالبات الثلاث.

كما أظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاث وهن: «مريم، شيماء، وأسماء»، أقارب من الدرجة الثانية، أثناء سيرهن بخطوة سريعة بقرية هور وتحديدا أمام المدرسة الإعدادية فى إتجاه قرية بشادة قبل معرض السيراميك، ولم يظهرن مرة أخرى في الكاميرات، الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضن للاختطاف قبل وصولهن لقرية بشادة.

وسادت حالة من الإرتباك بين أهالي قرية هور والقرى المجاورة بعد الواقعة، خوفا من تعرض الطالبات المتغيبات للخطف، فيما انتشرت مناشدات على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، تطالب الأهالي بالمساعدة في البحث والعثور على المتغيبات، حتى نجحت أجهزة الأمن في إعادتهن.