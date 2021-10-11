انقلاب تريلا محملة بالرمال يغلق مدخل مشتول السوق بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، محمد حجازي رئيس مركز ومدينة مشتول السوق برفع سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال إثر انقلابها بمدخل المدينة .

انقلاب سيارة محملة بالرمال وتعطل الحركة المرورية

جاء ذلك خلال جولته المفاجئة اليوم، بمركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل وانتظام العمل بالمنشآت الخدمية، حيث لاحظ المحافظ انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بالرمال بمدخل المدينة، ما تسبب في تعطيل الحركة المرورية ، ليصدر المحافظ تعليماته لرئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرفع السيارة وإزالة الرمال وفتح الطريق أمام حركة السيارات والمارة.

استكمال رصف ورفع كفاءة طريق 39 كفر إبراش

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال استكمال رصف ورفع كفاءة طريق «39 كفر إبراش - مشتول السوق - منيا القمح»، بمسافة 1.6 كم وبتكلفة 3 ملايين جنيه وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال الترفيق من غاز ومياه شرب وصرف صحي واتصالات وكهرباء.

تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية

وشدد المحافظ على رئيس المدينة بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق ومتابعة الشركة المسند لها أعمال الرصف والتطوير وإلزامها بالجدول الزمني المحدد مع مراعاة الجودة في العمل والدقة في التنفيذ والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالطريق.

جولات مفاجئة

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وزيارة مواقع العمل المختلفة للتأكد من انتظام سير العمل بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية لدفع عجلة العمل بها وسرعة الإنتهاء منها لتعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.