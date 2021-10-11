أسعار ومواصفات سيارة «بيج رامي».. تبدأ من 2 مليون جنيه

بعد حصول اللاعب المصري «بيج رامي» بطل كمال الأجسام، على لقب مستر أولمبيا للمرة الثانية على التوالي، أمس الأحد، تصدر أسم اللاعب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب بحث الكثيرين عن كافة المعلومات التي تخص حياته، ومن تلك الأشياء التي تم البحث عنها هي سيارته الخاصة «أودي Q8» التي اشترها اللاعب «بيج رامي» في بداية العام الجاري.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار سيارة «بيج رامي» أودي Q8.

قائمة أسعار فئات أودي Q8 موديل 2022 الجديدة

- تنتمي السيارة لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتوافر داخل السوق المصري بفئتين مختلفتين في التجهيزات:

الفئة الأولى بسعر 2 مليون و20 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 2 مليون و175 ألف جنيه.

وتعتمد السيارة على محرك سداسي الأسطوانات V6، بسعة 3 لترات 3000 سي سي، وينتج قوة قدرها 340 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 500 نيوتن/ متر.

والمحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات Tiptronic.

تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة الـ 100 كم/ ساعة في غضون 5.9 ثانية، تصل السرعة القصوى للسيارة حوالي 232 كم/ ساعة، يصل طول قاعدة العجلات للسيارة 3 أمتار.

وتصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 605 لترات، تزيد إلى 1755 لتر بطي المقاعد الخلفية للسيارة.

تجهيزات ووسائل للأمان- تتوافر السيارة مزودة بعدة تجهيزات ووسائل للأمان من بينها «8 وسائد هوائية (أمامية وجانبية وستارية)، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام ثبات إلكتروني ESC، مثبت ومحدد سرعة، نظام مراقبة ضغط الإطارات، مؤشر الإطارات المثقوبة».

- إضافة إلى عدة تجهيزات أخرى من بينها حساسات ركن أمامية وخلفية مع مساعد ركن، كاميرا 360، نظام تحكم عند نزول منحدر HDC، تعليق هوائي تكيفي، نظام تحذير عند الخروج عن الحارة المرورية LDWS، نظام الاستشعار المسبق من أودي، فرامل كهروميكانيكية، نظام تنبيه ضد السرقة مع حماية من السحب، مسامير العجلات مضادة للسرقة، مانع تشغيل المحرك للحماية من السرقة، تذكير بربط حزام الأمان للسائق والراكب الأمامي».