إصابة صاحب «جراج» وصديقه برش خرطوش في مشاجرة لخلافات الجيرة بالوراق

أصيب صاحب «جراج» وصديقه برش خرطوش، في مشاجرة بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بسبب خلافات الجيرة.

وتلقى قسم الوراق بلاغًا يفيد بإصابة صاحب «جراج» وصديقه برش خرطوش، نتيجة مشاجرة نشبت بينهما وبين عاطل بسبب خلافات الجيرة، وقام على إثرها الأخير بإطلاق عيار خرطوش إصابتهما.

ضبط مواد مخدرة مع المتهم

وتمكن رجال مباحث قسم شرطة الوراق، تحت إشراف اللواء، مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والمقدم هانى مندوررئيس المباحث، من إلقاء القبض على المتهم والذي كان بحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، و79 فرش حشيش و1500 قرص مخدر.

وكشفت التحريات الأولية والفحص، إصابة صاحب جراج وصديقه برش خرطوش، سددها المتهم فيهما بعد نشوب مشاجرة حادة بينهم تطورت لإطلاق أعيرة نارية.

وأخطرت المباحث النيابة العامة لمباشرت التحقيقات حول الواقعة، واعترف المتهم بارتكاب جريمته وأنه أطلق النار وكان بحيازته مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، ولا تزال التحقيقات المستمرة حول الواقعة.