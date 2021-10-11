علوم سوهاج تحتفل باستقبال 679 من طلابها الجدد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية العلوم، وذلك بالقاعة الزجاجية بمقر الجامعة القديم، وبحضور الدكتور صفا السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، ورؤساء الأقسام ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

في بداية كلمته هنأ الدكتور مصطفي عبدالخالق، الطلاب الجدد بكلية العلوم بالتحاقهم بإحدى الكليات العريقة بالجامعة، التي تعد قاطرة البحث العلمي وتتمتع بدور رائد في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أنه يتم بذل كل الجهد لتوفير أحدث وأرقى نظم التعليم الحديثة لمواكبة التطور السريع واستراتيجيات التعلم على مستوى العالم.

وأشار «عبدالخالق»، إلى أن إدارة الجامعة حريصة على توفير كافة الاحتياجات والإمكانيات اللازمة لنجاح العملية التعليمية، واتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة أبنائها الطلاب وجميع منسوبيها.

جولة تعريفية بأماكن وإدارات الكلية والمعامل وقاعات المحاضرات

ومن جانبه، أشار الدكتور صفا محمود السيد، إلى ضرورة الالتزام والمشاركة في الأنشطة الطلابية، وذلك لتنمية المهارات وتبادل الخبرات بين الطلاب، إلى جانب الاهتمام بدعم التواصل والتفاعل على منصة التعليم الإلكتروني بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لضمان انتظام سير العملية التعليمية بشكل يسير، متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتوفيق.

كما أكد الدكتور حازم المشنب، أن إدارة الكلية قامت بوضع خطة متكاملة استعدادََا للعام الجامعي الجديد، حيث استقبلت هذا العام 679 طالبا وطالبة بالفرقة الأولى، موضحا أنه تم استقبال الطلاب وعمل جولة تعريفية لهم وإرشادهم بأماكن وإدارات الكلية والمعامل وقاعات المحاضرات، مضيفاً أن الكلية التزمت بكافة الإجراءات الوقائية والصحية للحد من إنتشار فيروس كورونا .

الجدير بالذكر أن حفل إستقبال الطلاب تضمن عددا من الفقرات الفنية، مع تقديم عرض توضيحي لجميع أقسام الكلية، ومحاضرة تعريفية عن لائحة الساعات المعتمدة والإرشاد الأكاديمي من قبل الدكتور طارق طه مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي .