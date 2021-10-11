قانون العمل الجديد ينتصر للعمال: عدم إلغاء عقد المدة ومنحة بعد الوفاة

مشروع قانون العمل الجديد يعد أبرز التشريعات التى تتصدر الأجندة البرلمانية فى دور الانعقاد الجديد، لاسيما أنه أحد تكليفات القيادة السياسية لدعم العامل والحفاظ على حقوقه، وفي إطار خطة الدولة المصرية لتحسين جودة وبيئة العمل في مصر.

ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى الحفاظ على حقوق العامل سواء فى حالة وفاة صاحب العمل أو حقوق أسرة العامل حال وفاته، والأصل استمرار عقد العمل للعامل حتى مع وفاة صاحب العمل، بحسب مشروع القانون.

حالات إنهاء العقد في قانون العمل الجديد

ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد والذى ستبدأ لجنة القوي العاملة بمجلس الشيوخ مناقشته قريبا، يستمر عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

قانون العمل الجديد يحدد نفقات جنازة العامل

حرص مشروع قانون العمل الجدبد على مراعاة أسرة العامل حال وفاته ،ووفقا لمشروع القانون يصرف صاحب العمل لأسرة العامل المتوفي ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه، كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

الأجر المستحق للعامل المتوفي في قانون العمل الجديد

ونظم مشروع قانون العمل الجديد الأجر المستحق لأسرة العامل الذى توفى أثناء القيام بعمله ،وتصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وكذلك الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي .

قانون العمل الجديد ينص على الإعفاء من الرسوم القضائية

أعفي مشروع قانون العمل الجديد، العامل من دفع رسوم إقامة الدعاوي القضائية ضد أصحاب العمل، و وفقا للنص تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

حقوق العامل فى قانون العمل الجديد

ألزم مشروع قانون العمل الجديد صاحب العمل بعدم إلغاء عقد العمل غير محدد المدة، للعامل لهذه الأسباب ومنها تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل، أو استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون أو انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون.