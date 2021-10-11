قانون العمل الجديد.. التثبيت إلزامي بعد هذه المدة ولا تقاعد قبل الـ60

نظم قانون العمل الجديد الذي انتهي مجلس النواب من مناقشة جميع مواده، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، خاصة العمالة غير المنتظمة وموظفي القطاع الخاص، وكذا سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة.

العمالة غير المنتظمة

حدد قانون العمل الجديد، الخدمات التي يقدمها صندوق حماية العمالة غير المنتظمة والتي تتمثل فيما يلي:

- توفير سبل الانتقال والإقامة في المناطق النائية.

- توفير شروط السلامة والصحة المهنية.

- تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم وتوفير أدوات العمل اللازمة لهم.

- دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحددة اللائحة.

- تقديم المنح الاجتماعية في الأعياد والمناسبات بما تحددة اللائحة

- تنظيم البرامج الثقافية والترفيهية والرياضية، والمسابقات اللازمة لتنمية مهارات العاملين.

التثبيت الإلزامي للعاملين

وفيما يخص التثبيت الإلزامي للعاملين، نص القانون على إلزام صاحب العمل بإبرام وتثبيت عقد مع العامل، حال مرور 4 أعوام من وجوده في مكان عمله، مع تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد.

المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة

ولم يغفل القانون عن مناقشة المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة، وجاءت البنود كما يلي:

- لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 عاما.

- يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، إذا لم يكن العقد محدد المدة وكانت مدته تمتد لبعد الـ60.

- يحق للعامل الاستمرار في عمله بعد بلوغه الـ60 لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش تطبيقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

- يستحق العامل بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأول وأجر شهر عن كل السنوات التالية لها، وفقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجزة والوفاة بقانون التأمين الاجتماعي.

- تكون المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر للمتدرج والعامل عند بلوغ هذا السن.

- تُحسب المكافأة على آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج.