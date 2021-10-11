ضبط شخص في القاهرة بتهمة غسل 32 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال «أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة» لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والحصول منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال الدعاية والإعلان، مقابل أرباح شهرية متفق عليها وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط الإجرامي، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهم بشراء السيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإخفاء صفة المشروعية عليها، وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي «32 مليون جنيه».

رصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية

ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.