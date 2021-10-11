الداخلية تُحصّل 486 ألف جنيه «غرامة كمامة» في يوم واحد

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية، وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا، عن ضبط 9750 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقرّرة لـ9724 شخصًا المقدرة بـ486,200 جنيه، وتحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لنحو 26 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

تحرير 1193 مخالفة للمحلات المخالفة

وحسب بيان وزارة الداخلية، تمّ تحرير 1193 مخالفة للمحلات، مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 294 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة» بإجمالي مضبوطات 1709أرجيلة.