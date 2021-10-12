حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الحمل شخصيته العفوية، وقوله للحقيقة بشكل مباشر تغضب الكثيرين منه، بل ويمكن أن يتقلص عدد الأشخاص من حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر في مربع برجك وتساورك الشكوك فلا تبالغ في إظهار مشاعر القلق.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تحافظ على برودة أعصابك، وأن تفرمل انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل المغنية العالمية ليدي جاجا، ويوافق تاريخ ميلادها 28 مارس.