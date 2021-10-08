حظك اليوم برج الحمل الجمعة 8-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحمل بكونه لديه شخصية قوية، يحرص على أن ينال اهتمام الأشخاص المحيطين به، كما يسعى إلى تحقيق أهدافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر وأورانوس متنافران بمنزلي المال وعليك أن تتعامل بحذر واتزان في أعمالك ونفقاتك، ومن المهم أن تخطط جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك أن تكون حذرا في أقوالك ولا تتسرع.

من أبرز مشاهير برج الحمل الفنان اللبناني وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.