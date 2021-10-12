حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بامتلاكه قوّة ملاحظة ومهارات فهم عالية، ما يجعل منه شخصيّة قياديّة رائعة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في منزل الحظ واليوم مناسب لتقوية الروابط والعلاقات مع الآخرين.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

تناغم القمر مع أورانوس يدعمك اليوم ويمدك بالهدوء، وتتيسر أمامك وسائل الراحة والاسترخاء.

ومن أبرز مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام، ويوافق تاريخ ميلاده 2 مايو.