خدمات صحية لـ 67 ألف و446 سيدة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكٌلوى بجميع مراكز المحافظة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والرعاية الصحية للسيدات، حرصا على سلامة وصحة المرأة المصرية.

تقديم الخدمات الطبية لعدد 67 ألف و 446 مواطن

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المبادرة تستهدف الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي والمتابعة والفحص للحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وهى تستهدف جميع المواطنين من سن 18 حتى 40 سنة، ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 67 ألف و 446 مواطن وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي.

من جانبه، قال الدكتور أحمد خليل منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، إنه يتم تنفيذ المبادرة عن طريق 260 فريق بالوحدات الصحية والمراكز الطبية مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن بدء تنفيذ قافلة طبية لدعم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بقرى مركزي «العدوة – أبوقرقاص»، ضمن خطة المحافظة، لتقديم الخدمات الطبية والحملات التوعوية للمواطنين بالمجان، بهدف الوصول لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولكافة الفئات المستهدفة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن ادارة تنظيم الاسرة والصحة الانجابية ستقوم بتنفيذ قافلة طبية لتقديم خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، بقرى «عطف حيدر، سلاقوس، مفوز طيبة»، بمركز العدوة، وذلك بدءا من غد الثلاثاء 12 إلى 14 من أكتوبر الجاري، وبقرى «بنى موسى و الخياري وبنى عبيد»، بمركز أبو قرقاص خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار اتاحة خدمات تنظيم الاسرة والصحة الانجابية للسيدات بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا.