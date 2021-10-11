بدء فعاليات مبادرة الرئاسة لفحص نزلاء دور الرعاية في الشرقية (صور)

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم خدمات الرعاية الأولية من عمر الطفولة إلى كبار السن، وتشمل الأطفال في «دور الأيتام، والمؤسسات العقابية»، وكبار السن والمواطنين بلا مأوى، وذلك اليوم الإثنين من داخل دار المدينة المنورة لرعاية الأطفال والكبار بمدينة العاشر من رمضان.

جاء ذلك في حضور عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، والدكتور عماد إبراهيم، والدكتورة صفاء يوسف ممثلي من الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة بوزارة الصحة والسكان، ومنسقة المبادرات الرئاسية، ومديري إدارات الأمومة والطفولة، والسن المدرسي، والخدمة الاجتماعية بالمديرية، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر من رمضان.

تفاصيل مبادرة الرئاسة لتقديم الخدمات الطبية بدور التضامن

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية الأولية للمراحل السنية المختلفة وتشمل «الأطفال الأقل من 5 سنوات، حتى 18 عاما»، وكبار السن، بدور وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والبالغ عددها 12 دارا موجودة بمراكز ومدن «الزقازيق، وبلبيس، والعاشر من رمضان»، ويتم توقيع الكشف الطبي عليهم، وإجراء الفحوصات الطبية والمعملية لهم، في جلسات شهرية.

ويتم تقديم التطعيمات الخاصة بهم، وفتح ملفات صحية لكل فرد للمتابعة، مع تطعيم الأطفال بكبسولات فيتامين أ، وفحص معملي «بول وبراز، وهيموجلوبين» بجانب خدمات طب الأسنان، وذلك من خلال الفرق الطبية بالإدارات الصحية التابع لها الدار، ويتكون كل فريق من «طبيب بشري، طبيب أسنان، وممرضة، وفني معمل»، وفي حالة ظهور أي أعراض يتم تحويل الحالة للوحدة الصحية القريبة منهم، لتلقي كافه الخدمات المتعلقة بالعرض الطبي.

تدريب الفرق الطبية على جميع أعمال المبادرة الرئاسية

وأشار إلى تدريب الفرق الطبية على جميع أعمال المبادرة الرئاسية، وإجراء الفحوصات الطبية، تحت إشراف قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة برئاسة الأستاذ الدكتور وائل عبدالرازق رئيس القطاع، والإدارة العامة لرعاية أطفال السن المدرسي بالوزارة برئاسة الأستاذ الدكتور جمال الكاشف مدير عام الإدارة، وبالتنسيق مع إدارة الأمومة والطفولة، وإدارة السن المدرسي، وإدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وكيل صحة الشرقية يُثني على آداء الفرق الطبية

وأثني الدكتور هشام مسعود على آداء الفرق الطبية بالمحافظة وجهودهم المخلصة المبذولة من خلال المبادرات الرئاسية والحملات القومية، بالإضافة إلى دورهم الهام في التصدي لجائحة فيروس كورونا، خاصة خلال الفترة الاستثنائية الراهنة، مقدماً الشكر لهم على عطائهم المستمر، ومؤكداً بأن القيادة السياسة تولي إهتماماً كبيرا بالقطاع الصحي، ولا تدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء هذا الوطن.