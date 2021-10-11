وزير الخارجية الإماراتي يزور الجناح المصري باكسبو 2020 دبي

زار سمو الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الجناح المصري باكسبو 2020 دبي، وتفقد كافة المعروضات ومحتويات الجناح التي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية، وكان في استقباله شريف البديوي السفير المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة والسفير أشرف الديب القنصل العام لمصر بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي ونائب المفوض العام للمشاركة المصرية باكسبو 2020 دبي.

مشاركة قوية ومتميزة لمصر

واعرب بن زايد عن فخره بالمشاركة المصرية القوية والمتميزة بفعاليات الاكسبو والذي يمثل حدث تاريخي بالإمارات، ويتزامن مع اليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيراً إلى أن هذا الإبهار المتميز للجناح المصري يعكس لمحة من تاريخ مصر وعراقتها إقليميا ودولياً.

وأوضح أن مصر بشعبها وحضاراتها وتاريخها المتنوع الذي من الصعب أن نجده في دولة أخرى غير مصر، يمثل عامل جذب للزائرين لزيارة اكسبو 2020 بدبي بصفة عامة وزيارة الجناح المصري بصفة خاصة.

فخور بالإنجازات المصرية

وأشاد بالدور الهام للدولة المصرية في إنجاح الجناح المصري بالاكسبو بصفة عامة واكسبو دبي 2020 بصفة خاصة، مشيراً إلى أن الجناح المصري يعكس الإنجازات التي تحققت في مصر خلال الفترة الماضية بسواعد أبنائها كما يتضمن الإنجازات التي ستتحقق خلال الأشهر المقبلة، وعلى رأسها افتتاح المتحف المصري الكبير، معرباً عن فخره كعربي للمشاركة في فعاليات هذا الحدث العالمي.

وأوضح أن تنظيم هذا الحدث لأول مرة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط يمثل إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، ويعكس المقومات والإمكانات والكفاءة التنظيمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ويعد نجاحاً لكافة دول المنطقة، مشيراً إلى أن اكسبو دبي 2020 يثبت أن التجارب الأكثر انفتاحاً على العالم هي التجارب الناجحة التي تحقق آمال وطموحات الشباب.