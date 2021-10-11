«الزراعة» تكشف عن آلية تحافظ على صحة الطلاب في توزيع الوجبات المدرسية

قال صلاح حمزة، المشرف على مصانع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عناصر غذائية متكاملة يجب أن تتواجد في الوجبة المدرسية المقرر توزيعها على الطلاب بالمدارس، من أعمار 4 إلى 12 عامًا، إذ تحتوي على «الشوفان، الفاكهة المجففة، البروتينات، الألياف، الحديد، الكربوهيدرات» بجانب وجبة دقيق شوفان للطلاب الذين يعانون من السمنة.

وأوضح «حمزة»، خلال حواره في برنامج «آخر ساعة»، المذاع على شاشة «extra news»، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه سيتم توزيع الوجبات المدرسية على الطلاب وفقًا لعدة عوامل، تتمثل في «السن، الحالة الصحية»، كما يتم عمل بطاقة تعريفية بحالة كل طالب على حدة.

طريقة توزيع نسبة العناصر الغذائية بالوجبة المدرسية

ومن جانبها، قالت الدكتورة سماح سليمان، أخصائية التغذية العلاجية، إن الوجبة المدرسية المقدمة للطلاب تعد مكتملة غذائيًا بالمكونات التي تحتوي عليها، لافتة إلى أنه يجب توزيعها بحيث تكون نسبة الكربوهيدرات 50% منها والبروتينات 30%، بجانب تواجد الشوفان والفاكهة اللذين يحتويان على الألياف والفيتامينات والمعادن في الخضار والفاكهة، فضلا عن ضرورة إدخال الجبن والألبان في الوجبة المدرسية لما فيهما من نسبة دهون مفيدة وكالسيوم.

أخصائية التغذية: السعرات الحرارية تختلف بين فئات الطلاب العمرية

وأضافت سماح سليمان في حديثها مع «الوطن»، أن كل مرحلة عمرية من الطلاب لها سعرات حرارية خاصة بها، وهو ما يجب مراعاته في الوجبات المدرسية لكل فئة من الطلاب، بجانب شرب كميات كثيرة من المياه يوميًا، لافتة إلى أنه يجب على أولياء الأمور المتابعة مع أبنائهم لدى أطباء متخصصين خاصة أصحاب أمراض السمنة والنحافة؛ لتحديد الكميات المناسبة من الوجبة المدرسية له.

نصائح هامة للأطفال مصابي السمنة والنحافة

وأشارت أخصائية التغذية العلاجية إلى أنه من الضروري للأطفال أصحاب السمنة زيادة نسبة الخضار والفاكهة في الوجبات المدرسية، حتى إذا تطلب الأمر اصطحاب كميات إضافية من المنزل معهم، مع تقليل نسبة الكربوهيدرات في الوجبات، بينما المصاب بالنحافة يزيد من كمية الأكل بالوجبة، ولكن تحت إشراف الطبيب المتخصص المتابع معه.

تكلفة الوجبة المدرسية

وذكر المشرف على مصانع التغذية المدرسية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ما يقرب من 13 مليونا و200 ألف طالب، ستقدم له الوجبات المدرسية بتكلفة تصل إلى نحو 8 مليارات جنيه سنويًا، بعد أن تم رفعها من 2.2 مليار جنيه، لافتًا إلى أن تكلفة الوجبة للطالب الواحد سنويًا تصل إلى 644 جنيها، ومن 6 لـ7 جنيهات يوميًا، إذ يضم مشروع التغذية المدرسية التابع للوزارة 15 مصنعًا، منها 8 بالوجه البحري، و6 بالقبلي وواحد في شمال سيناء.