التعليم: توزيع الوجبات المدرسية على 13 مليون طالب خلال أسبوعين

قال الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين، إنه كان لا بد أن تكون الدراسة في هذا العام حضورية بالمدارس، وإلا لن يستطيع الطلاب مواصلة التعلم في السنوات المقبلة، موضحًا: «الطلاب وذويهم في محيط المدرسة سعداء، لكن أتمنى أولياء الأمور يسيبوا ولادهم ومش لازم يروحوا معاهم»، لافتًا إلى أنه سيتم البدء في توزيع الوجبات المدرسية خلال أسبوعين، إذ ستبدأ الوزارة في محافظتين، وستكون الوجبة مختلفة المواصفات تبعًا للمناطق وفي ضوء الأبحاث التي تمت على التلاميذ حتى تكون مفيدة للجميع، وسيتم توزيع الوجبات على 13 مليون طالب خلال أسبوعين.

«حياة كريمة» أضاف 300 مدرسة في القرى المستهدفة

وأضاف «حجازي» خلال تصريحات تلفزيونية: «لدينا 24 مليون طالب و60 ألف مدرسة، ودخل الخدمة في هذا العام أكثر من 300 مدرسة خاصة في قرى مشروع حياة كريمة، واتخذنا إجراء قانونيا بشأن واقعة جلوس الطلاب على الأرض في محافظة القليوبية».

وتابع نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للمعلمين: «أتمنى أن يساعدنا الطلاب في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وحضرت الحصة الأولى في مدرسة بدار السلام وكانت الحصة الأولى عن حرب أكتوبر وفقا لتوجيهات الوزارة، من أجل إبراز النماذج والقدوة والرموز العسكرية للحرب».

مشروع حياة كريمة وفر المدارس لجميع القرى

وعلق على حديث مدير مدرسة في محافظة قنا عن مشروع حياة كريمة، قائلا: «أمر جيد للغاية، فبعض القرى لم يكن فيها مدارس كثيرة، لكن مشروع حياة كريمة سيدرس للعالم حيث أتاح المدارس لجميع القرى، لكن مشكلتنا نقص الوعي وأننا نلهث خلف الشائعات ويجب أن ندرس لأبنائنا مهارات الاستقصاء والتفكير النقدي حتى يتم تمييز الصواب من الخطأ».

وأكد أن الطلاب يجب أن يذهبوا إلى المدارس لأن بقائهم في المنزل ليس في صالحهم أبدًا: «أقول لأولياء الأمور خلوا ولادكم يذاكروا باستمتاع ومتروحوش معاهم المدرسة وسيبوهم يعتمدوا على نفسهم وينطلقوا».