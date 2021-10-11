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أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية.. مزادات على العملة النادرة

كتب:

كيرلس مجدى
03:36 م | الإثنين 11 أكتوبر 2021
العملات القديمة

العملات القديمة

تشتهر الإسكندرية بنشاط بيع العملات القديمة في الأسواق الشهيرة والكبرى ،حيث يتواجد عدد من الباعة الذين يحرصون على عرض العملات القديمة، حيث يتم التعامل معها على كونها «انتيكات» يتم الاستعانة في تزيين المحال، وتزداد قيمتها أكثر كلما كانت نادرة وفي بعض الأحيان يتم عقد مزادات على عملات قديمة نادرة.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أبرز أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية كونها الأشهر في بيع العملات القديمة من خلال عرضها بالأسواق الكبرى.

أشهر أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية

- شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي شرق الإسكندرية

- منطقة الساعة السيوف 

- منطقة الإبراهيمية 

- منطقة محطة الرمل 

- منطقة محطة مصر

- منطقة المنشية 

- منطقة العطارين

- سوق الجمعة غرب الإسكندرية

- منطقة بحري على كورنيش الإسكندرية والشوارع المجاورة لها. 

أشهر أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية

وترتبط أماكن بيع العملات القديمة في الإسكندرية بأصحاب مهن محددة على رأسها أصحاب محلات الأنتيكات في وسط الإسكندرية وبالتحديد في مناطق الإسكندرية القديمة التراثية مثل «العطارين والمنشية والإبراهيمية ومحطة الرمل».

كما يلجأ أصحاب بعض المحال إلى بيع تلك العملات القديمة على غرار محلات بيع الساعات والخردوات والأدوات المنزلية بشارع خالد بن الوليد، فضلا عن أصحاب محلات الهدايا.

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