بدء صرف معاشات «تكافل وكرامة» لـ 3.8 مليون أسرة السبت

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، السبت المقبل الموافق 16 أكتوبر 2021، صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لنحو 3.8 مليون أسرة، حيث يبدأ الصرف يومي السبت والأحد لمستفيدي «كرامة» البالغ عددهم مليون و330 ألفا و495 شخصا، حيث يتاح لذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وجزء للمرأة المعيلة، يليه صرف مستفيدي «تكافل» لنحو 2 مليون و112 ألفا و774 أسرة، وذلك يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، ويصرف الضمان الاجتماعي لنحو 367 ألفا.

زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه

من جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في تصريحات صحفية لها، إنه تم زيادة تكلفة برنامج «تكافل وكرامة» إلى 20 مليار جنيه بدلا من 3.7 مليار جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 500%، مشيرة إلى أن هناك 14.3 مليون فرد مستفيدين من الدعم النقدي المشروط.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة معايير للقبول ببرنامج «تكافل وكرامة»، منها استيفاء بيانات التقدم للبرنامج، وأن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر، بناء على المعادلة الإحصائية المقررة.

عوامل إيقاف صرف «تكافل وكرامة»

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عدة عوامل تتسبب في إيقاف صرف «تكافل وكرامة» تتمثل فيما يلي:

- إذا كانت المصروفات المدرسية أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا.

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة.

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

- امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة.

- امتلاك معدات ثقيلة مثل لودر أو ماكينة طحين أو خلاط بناء.

- ملكية محل تجاري أو أكثر.

ـ ملكية رؤوس المواشي للتجارة.

- ملكية أرض زراعية تبدأ مساحتها من نصف فدان.

ـ إيجار أرض زراعية بمساحة فدان فأكثر.

-الحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو معاش حكومي.

- السفر خارج البلاد بغرض العمل قبل أو بعد القبول ببرنامج الدعم النقدى.