مصر ترحب بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة

رحبت مصر بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، اليوم، برئاسة السيدة نجلاء بودن، مُثمنة الجهود الوطنية المُخلصة التي تبذلها الدولة التونسية، للاستجابة لتطلعات الشعب التونسي الشقيق نحو الازدهار والنماء.

مصر تثق في قدرة الحكومة التونسية على مجابهة التحديات

وأعربت مصر عن ثقتها في قدرة الحكومة التونسية الجديدة على مُجابهة كل التحديات المختلفة، في إطار التكاتف الشعبي وتحت القيادة الحكيمة للرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.

وتؤكد مصر أنها ستظل داعمة ومُساندة لجهود القيادة التونسية في مساعيها نحو ترسيخ ركائز الاستقرار في تونس، وتحقيق التقدم والتنمية، بما يصون مُقدرات شعبها الشقيق ويحفظ مؤسسات الدولة الوطنية.

مصر تتطلع إلى العمل مع الحكومة التونسية الجديدة

وتتطلع مصر، إلى العمل مع الحكومة الجديدة على الارتقاء بأُطر التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز آليات التشاور حول مُختلف القضايا ذات التعاون الثنائي المُتميزة بين البلدين الشقيقين، في إطار ما يجمع البلدين من أواصر أخوية وروابط وثيقة على شتى الأصعدة، وبما يُعظم من مصالح الشعبين الشقيقين