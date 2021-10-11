وكيل «صحة بورسعيد» يعلن بدء توافر لقاح فايزر للمواطنين

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، عن بدء توافر لقاح فايزر للمواطنين بمراكز اللقاح الثابتة بالمحافظة، داعيًا المواطنين إلى التوجه لأي من المراكز الثابتة أو المتنقلة لتلقي اللقاح للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال تفقد دكتور أحمد أبو هاشم مركز لقاحات كورونا بمركز صحة المسنين بحي المناخ بهدف متابعة سير العمل والتأكد من انتظام تواجد الفريق الطبية واستقبله دكتور أحمد جابر مدير المركز، واطمأن وكيل وزارة الصحة ببورسعيد على توافر اللقاحات بكميات كافية ومتنوعة.

وكيل وزارة الصحة ببورسعيد يوجه بالاهتمام بتبريد اللقاحات

ووجه دكتور أحمد أبو هاشم إلى ضرورة الاهتمام بسلسلة التبريد الخاصة بحفظ اللقاحات بينهم لقاح فايز ضمانا للاستخدام الآمن والمطابق للمواصفات القياسية.

يذكر أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد قد تفقد اليوم أعمال القافلة الطبية بقرى جنوب بورسعيد بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الاجتماعية.

وحضر الجولة الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، ودكتور محمد جودة مساعد مدير الطب الوقائي على رأس الفرق الطبية المتنقلة الخاصة باللقاحات ضد فيروس كورونا التي قدمت خدماتها ضمن أعمال القافلة الطبية بحضور دكتور مصطفى شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ودكتورة نور الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور.

وكانت هذه القافلة قد بدأت أعمالها منذ صباح يوم السبت الماضي، لمدة ثلاثة أيام بقرى جنوب محافظة بورسعيد، وذلك بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت رعاية محافظ بورسعيد من أجل الوصول للمواطنين في كافة المناطق وتقديم الخدمات الطبية لهم.