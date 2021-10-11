خبير مسطحات مائية عن ميكروباص الساحل: «صعب يتحرك من مكانه لو سقط بالنيل»

علق اللواء حامد العقيلي، مدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات الأسبق، على ما أثير بشأن اختفاء ميكروباص كوبري الساحل، ومزاعم سحبه بواسطة التيار إلى مكان آخر، قائلا: «صعب جدا إن ميكروباص يتحرك من مكانه بعد السقوط، لأن الميكروباص جسم معدني مصمت ولو سقط في المياه سيستقر في القاع».

المياه لا تسحب إلا الجثث البشرية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم» الذي يعرض عبر شاشة «dmc»: «عندما تسقط مثل هذه الأجسام في المياه فإن التيار لا يسحبها، والتيار لا يسحب الأجسام الصلبة، كما يفعل مع الجثث البشرية، التي يمكن أن تطفو على وجه المياه في أماكن بعيدة عن مناطق السقوط».

وتابع: «استحالة أن يتحرك الميكروباص من مكانه، كما أن قاع النيل عبارة عن طين لزج وأي شيء يسقط فيه يستقر وقد يغوص جزء منه في الطمي».

مصدر أمني ينفي تلقي أي بلاغ

وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، عدم تلقي أي بلاغ بشأن الحادث من أهالي الضحايا أو المفقودين، يفيد بسقوط الميكروباص من أعلى الكوبري في مياه النيل.

وذكر المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بأنه جارِ عمليات البحث عن السيارة المفقودة والركاب من خلال لانشات الإنقاذ النهري، بعدما جرى تداول مقطع فيديو عبر منصات السوشيال ميديا، وعلى الفور جرى التحرك الأمني من أجل الكشف عن ملابسات الواقعة، وحتى الآن لم يُعثر على جثمان للضحايا أو السيارة نفسها التي تردد أنها سقطت في مياه نهر النيل.