نجاح أول عملية تركيب دعامة إنقاذية بمستشفى ملوي.. قلبه توقف وعاد للحياة

أعلن الدكتور محمد عبد الحكيم، مدير مستشفى ملوي التخصصي، بجنوب المنيا، اليوم الاثنين، عن نجاح أول عملية من نوعها؛ لتركيب دعامة إنقاذية على الشرايين التاجية، بمستشفى ملوي التخصصي، جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت إشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

المريض كان مصابًا بجلطة مكتملة بالشرايين التاجية

وأضاف مدير مستشفى ملوي التخصصي، في بيان أصدره، أن المريض وصل صباح اليوم الاثنين، إلى العناية المركزة مصاب بجلطة مكتملة بالشرايين التاجية أدت إلى توقف بعضلة القلب «رفة بطينية»، متابعًا على الفور تم عمل الإنعاش القلبي بواسطة طاقم الرعاية، وبعد رجوع عضلة القبض للنبض، ثم عمل القسطرة الاستكشافية على الشرايين التاجية، فتبين وجود انسداد كامل بالشريان التاجي الأمامي، وتم توسيع الشريان وتركيب دعامة دوائية.

وأوضح: «استقرت حالة المريض بشكل كبير مع انتظام الدورة الدموية بعد توسيع الشريان، وانتظام ضربات القلب، وهذا ما أظهرته صور القسطرة قبل وبعد التوسيع الشرياني».

إجراء 322 عملية واستقبال 400 حالة طارئة بملوي

وأعلنت مستشفى ملوي التخصصي، في وقت سابق عن إحصائية العمليات التي تمت بالمستشفى خلال شهر سبتمبر 2021، حيث تم إجراء 9 عمليات مخ وأعصاب، 54 عملية قسطرة، 117 عملية نساء وتوليد، 25 عملية أنف وأذن، 37 عملية عظام، 80 عملية جراحة عامة، استقبال 400 بقسم الطوارئ.

استئصال كيس سحائي

ونجح فريق جراحات المخ والأعصاب بمستشفى ملوى التخصصي، في استئصال كيس سحائي بالحجارة الخلفيه للمخ لرضيعة عمرها أقل من شهرين وهي من الحالات النادرة في جراحات المخ والأعصاب.

وتعد مستشفى ملوي التخصصي المفتتحة منذ عام، بعد إجراء أعمال إحلال وتجديد شامل من أكبر المستشفيات الحكومية التي تقدم جميع الخدمات الطبية لأهالي مراكز جنوب محافظة المنيا، وتضم: أبو قرقاص وملوي ودير مواس، وتستقبل أحيانًا حالات طارئة من مركز ديروط بمحافظة أسيوط لقربه من ملوي.