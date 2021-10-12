حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء، بالاجتهاد في العمل مهما كانت نوع الوظيفة التي قد يشغلها،، كما أنه حافظ الأسرار وكاتمها وأفضل من قد يُعطي نصائح في العمل.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تناغم القمر مع أورانوس يمدك بقوة التحمل ويساعدك اليوم على إنجاز أعمالك بكل حماس.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يعدك اليوم بأوقات حلوة، وتحصل على إعجاب الجنس الآخر وتعيش حالة عاطفية مفرحة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.