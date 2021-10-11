حظك اليوم برج العذراء الإثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

صفات مميزة يتمتع بها مولود برج العذراء وفي مقدمتها أنّه شخصية صبورة وذكية، كما أنّه يحاول الترفيه عن نفسه أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تتألق اليوم باليقظة واللباقة وسرعة البديهة، وتؤثر بسهولة في الزملاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزلك الثالث يمنحك روح تفاؤل وشعورا بالسعادة وتقضي أوقاتا عاطفية أو عائلية حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء المطرب كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.