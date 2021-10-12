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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:14 ص | الثلاثاء 12 أكتوبر 2021
حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان

يتميز مولود برج الميزان، بالإخلاص والود ويتمتعون بصحبة الآخرين، ويميلون إلى وزن الأمور قبل اتخاذ القرار، كما أنهم يكرهون الظلم، وغالبًا ما يضحون بأنفسهم فى من أجل من يحبونهم.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

رغم الضغوط.. المريخ في برجك يمنحك إصرارا على إصابة أهدافك والفرص متاحة لإثبات وجودك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا 

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك ببعض التوتر والإرباك، لا تتسرع في ردود أفعالك، وتجنب الصدام مع الأهل والأحباب.

 

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان أمير كرارة، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أكتوبر.

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