حظك اليوم برج الميزان الاثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتّع مولود برج الميزان بالكرم الشديد، والقدرة على كسب حب الناس ومودّتهم، ما يزيد القدرة على التأثير عليهم لصالح الخير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيا

القمر في منزل علاقات العمل يساعدك اليوم أن تبرز مواهبك وقد تجد العلاج لأمور تشغلك.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيا

تناغم القمر مع المشتري يمنحك اليوم تألقا وجاذبية وسحرا وتعتني جيدا بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.