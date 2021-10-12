حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 12-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مولود برج العقرب، حبهم للسيطرة والتحكُّم في الآخرين وأن يكونوا في موقع السُلطة، ولا يسمحوا لأحد في التحكم بهم أبدا، كما تغلب عليهم الغيرة وحب التملك.

وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لمتابعيها، نستعرض توقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعات الأبراج لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر بمنزل علاقات العمل يمنحك اليوم الطاقة اللازمة لتتقدم وتوطد علاقاتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الوضع الفلكي يساعدك اليوم أن تلمس القلوب وتجد الكلمة المناسبة لكل موقف، وتسيطر على من حولك بعطاء جارف.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية جوليا روبرتس، ويوافق تاريخ ميلادها 28 أكتوبر.