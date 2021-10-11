حظك اليوم برج العقرب الاثنين 11-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب يتميز بغيرته الشديدة على المقربين منه، وهذا ما يجعله على خلاف دائم معهم، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تتأنى في خطواتك وحساباتك، تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

الوضع الفلكي يطالبك بأن تدرس جيدا كل كلمة قبل أن تتفوه بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجم الهندي شاروخان، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.