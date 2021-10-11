مستشار رئيس الجمهورية: إقبال شديد على التطعيم بلقاح كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الإقبال شديد جدا على تطعيم كورونا، مؤكدا أن المواطنين أدركوا أهمية التطعيم، وصدرت توجيهات بتطعيم كل قطاع التعليم، وكذلك الجهاز الإداري للدولة خاصة المتعاملين مع المواطنين.

تطعيم العاملين بالمدارس والجامعات

وأضاف مستشار الرئيس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه تم تطعيم نسبة كبيرة من العاملين في المدارس والجامعات سواء من الأساتذة أو الطلاب أكثر من 18 عاما.

وتابع: «مش كل العالم خد الجرعة الثالثة التطعيمية، والفكرة أنه مطلوب تزويد المناعة الجماعية ضد الفيروس بالجرعتين، وبعد كده نفكر هل إحنا في حاجة لجرعة إضافية أم لا، وده بيتم دراسته بعناية شديدة».

وأشار «تاج الدين» إلى أن الدولة تسير في مسارات التطعيم ضد كورونا، وتطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الإنسان والبلد من هذا الفيروس، مبينا أن العالم كله يشهد رفض بعض الأشخاص للتطعيمات ولكن يتم إجراء عدة تقييمات كل فترة للوقوف على عدد الرافضين والمتناولين للتطعيمات، موضحا أن هناك ملايين الأشخاص تم تطعيمهم في مصر بجانب تطعيم مليارات حول العالم بعد أن عرفوا أهمية التطعيم.

مصر تدرس تلقيح الأطفال أقل من 18 سنة

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن هناك بعض الدول قررت تلقيح الفئات الأقل من 18 عاما، ومصر تدرس ذلك حاليا، ولا يوجد تطعيم حتى الآن للأطفال أقل من 12 عاما، مع السماح بلقاحات معينة وليست كل اللقاحات المتاحة، مؤكدا أن تطعيم الأطفال مهم حتى إذا كان الوباء بالنسبة لهم أقل حدة لأن ليس كل الأطفال مناعتهم قوية كما أنهم يمكن أن ينقلوا العدوى إلى الأجداد والآباء، مبينا أنه عند الوصول إلى القناعة الطبية والعلمية بإمكانية تطعيم من هم أقل من 18 عاما يتم التحرك لتطعيمهم.