مستشار الرئيس: لا يوجد أي نوع من اللقاح ممنوع على الحوامل والمرضعات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، إن الدولة تعاملت بحرفية شديدة مع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وكان على رأسها توفير أكبر عدد من اللقاحات المختلفة، والسعي لتصنيع اللقاحات في مصر في الوقت الحالي والمستقبل مع التوفير المالي لهذا الأمر، لذا تمتلك مصر حاليا احتياطيا قويا من مختلف اللقاحات.

عدد الشركات المصنعة لأدوية كورونا في مصر

وأوضح «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الاثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن مصر بها 152 شركة دواء متنوعة بين حكومة وخاصة ومتعددة الجنسيات، توفر جميعها أدوية مختلفة للتعامل مع فيروس كورونا، من مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية والأدوية التي تساعد في علاج كورونا، منوها بأنها جرى تصنيعها في مصر، متابعا: «لم نشعر في لحظة بنقص الأدوية أو أجهزة التنفس الصناعي، والأكسجين موجودة بوفرة ويتم إنتاجه محليا، مع توفر كل المستلزمات كما أن السعة الاستيعابية في غرف الرعايا متوفرة تماما وهذا أمر واقع نعيشه».

تطعيم الحامل ضد كورونا والإنفلونزا في وقت واحد

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن اللقاح متاح للحوامل والسيدات المقبلات على الحمل، ولا يوجد أي نوع من اللقاح ممنوع على الحوامل وكذلك المرضعات، مواصلا: «مفيش ما يمنع من تطعيم الحوامل ضد كورونا أو الإنفلونزا الموسمية، والكلام العلمي لا يقبل الجدل والفصال، كان فيه قبل كده كلام إن أقل من 18 سنة والحوامل ما يخدوش اللقاح، لكن وفروا لقاحات للأطفال واستثنوا بعض اللقاحات، وجمعيات النساء والتوليد صرحت بإمكانية تطعيم الحوامل، وممكن الحوامل تاخد التطعيمين في نفس اليوم بس كل واحد في كتف مختلف، يعني لو خدت التطعيم ضد كورونا في الشمال، تاخد تطعيم الإنفلونزا في الكتف اليمين».