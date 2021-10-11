تطعيم 350 ألف مواطن بلقاح كورونا بالفيوم.. والصحة: 20% فقط من المستهدف

أكد الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أنّ مديرية الصحة والسكان تمكنت من تطعيم 350 ألف مواطن ومواطنة فوق سن الـ 18 سنة بلقاح فيروس كورونا، بنسبة بلغت حوالي 20%، موضحًا أنّ المستهدف هو تطعيم مليون و750 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال فرق ثابتة للتطعيم بالمحافظة بلغ عددها 41 مركزًا، سيتم زيادة 16 آخرين عليها خلال الأسبوع الجاري لتصبح 57 مركزًا، لافتًا إلى أنه جرى استهداف تطعيم طلاب الجامعة مع بداية العام الدراسي الجديد بالاتفاق مع جامعة الفيوم.

وكيل الصحة يستعرض الوضع الصحي

واستعرض وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، الوضع الصحي، وموقف فيروس كورونا بالمحافظة، مؤكداً أنّ المديرية اتخذت عدة خطوات لمواجهة فيروس كورونا، من خلال لجان الترصد، والطب الوقائي، وتوافر الأدوية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد بديوان عام المحافظة، لمناقشة سبل تكاتف الجهات الخدمية المختلفة بالمحافظة، لزيادة معدلات التطعيم اليومية، بمعدل 14 ألف مواطن كل يوم، ووضع محددات للتطعيم في كل وحدة قروية.

تكثيف التوعية بلقاح كورونا في القرى

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم في بيان أصدره اليوم، إلى أنّ الصحة تكثف من حملات التوعية في القرى، وتحديداً قرى مركز يوسف الصديق، لتحقيق العدد المستهدف في نسبة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، مستعرضاً عدد المواطنين الذين جرى تطعيمهم حتى الآن.

عدم دخول المنشآت الطبية دون كارت التطعيم

وأوضح «جمال الدين»، أنّه لن يتم السماح لأي مواطن يتردد على منشأة طبية بالدخول والحصول على أي خدمة، إلا بعد إظهار كارت التطعيم بلقاح فيروس كورونا حرصاً على صحتهم وصحة الآخرين.

توفير مركز تطعيم في كل قرية

وشدد وكيل الوزارة، على أنّه سيجرى توفير مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا في كل قرية، فضلاً عن إمكانية التسجيل والتطعيم في آن واحد، لافتاً إلى توافر مراكز تطعيم إضافية في المجمع الطبي بعزة زيدان، ومستشفى التأمين الصحي، إضافة لمراكز تطعيم داخل الحرم الجامعي.