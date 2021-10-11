محافظ الفيوم يوجه بزيادة معدلات التطعيم اليومية بلقاح فيروس كورونا

وجّه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الجهات الخدمية بالمحافظة، بضرورة التكاتف معاً لزيادة معدلات التطعيم اليومية بلقاح فيروس كورونا المستجد، والوصول إلى 14 ألف مواطن يومياً، مع وضع محددات لكل وحدة قروية للتطعيم.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ووكلاء وزارت الصحة، والتضامن الإجتماعي، والزراعة، والموارد المائية والري، ورؤساء مجالس المدن، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومديري الإدارات الصحية، وممثلي الأوقاف والكنيسة، والرائدات الريفيات والصحيات.

حملات طرق أبواب في القرى

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، إنّ محافظ الفيوم وجه بزيادة حملات طرق الأبواب، لحث المواطنين على التطعيم، وزيادة نسب التطعيم بلقاح كورونا في القرى، وذلك بالاشتراك بين رؤساء الوحدات القروية، ومديري الإدارات الصحية بالمراكز، ومسئولي الجمعيات الزراعية، والرائدات الصحيات والريفيات.

ندوات توعوية للفلاحين بلقاح كورونا

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة عقد ندوات توعوية من خلال مراكز الإرشاد الزراعي، لتوعية الفلاحين بأهمية الحصول على لقاح كورونا، موجهاً وكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع مسئولي القطاعات المختلفة لتوفير فريق تطعيم لأي حدث يتم تنظيمه أو تجمع لمواطنين.

زيادة نسب التطعيم بلقاح كورونا

وأكد المحافظ على أهمية زيادة أعداد ونسب تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، خصوصاً الشرائح العمرية الكبيرة للتطعيم، وذلك من خلال القيادات الدينية، لحث المواطنين على ضرورة الحصول على اللقاح، موجهاً بالإستعانة بالعمد والمشايخ بالقرى، وكافة الوسائل المتاحة، للتوعية.

تطعيم 95% من الجهاز الإداري بالفيوم

وأشار محافظ الفيوم، إلى أنّه جرى تطعيم 95% من الجهاز الإداري بالمحافظة حتى الآن، موضحاً أنّ الصحة تستهدف تطعيم أولياء أمور الطلبة عند مقرات المدارس خلال الفترة المُقبلة.