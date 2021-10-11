ارتفاع أعداد متلقي لقاح كورونا في المنوفية إلى 600 ألف مواطن

كشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع أعداد المتلقين بلقاح فيروس كورونا في مراكز ومدن محافظة المنوفية إلى 600 ألف مواطن تلقوا اللقاح بما في ذلك جميع الجهات والمؤسسات التعليمية والمسافرين.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»: «أن العمل يتم على قدم وساق لتطعيم جميع الفئات العمرية المختلفة وكذلك أصحاب الأمراض المزمنة»، مؤكدًا أن التسجيل على موقع وزارة الصحة وتحديد موعد محدد هو شرط الحصول على اللقاح في المراكز الثابتة.

تعرف على عدد مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا في محافظة المنوفية

وأضاف المصدر المسؤول: «أن مراكز اللقاح الثابتة في المنوفية 44 مركزا، وجاري العمل على زيادة المراكز لتطعيم أكبر عدد من المواطنين في محافظة المنوفية بلقاح فيروس كورونا»، مشددا على أن هناك إقبالا كبيرا ووعيا من أهالي محافظة المنوفية لتسجيل البيانات على موقع وزارة الصحة للحصول على اللقاح، مطالبًا باقي أبناء محافظة المنوفية بالتسجيل للحصول على اللقاح حفاظا على حياتهم.

مستشفيات العزل بالمنوفية تستقبل المصابين بفيروس كورونا

على صعيد متصل، تواصل مستشفيات العزل في محافظة المنوفية استقبال المصابين والمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسط زيادة في إعداد الإصابات بين المواطنين على مستوى محافظة المنوفية، حيث خصص اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، 50% من المستشفيات للعزل الصحي لاستقبال جميع المصابين.

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية لـ«الوطن»، عن وجود زيادة ليست كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في المنوفية، حتى الآن في الموجة الرابعة، مطالبًا الجميع بارتداء الكمامة والتباعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على حياتهم وحياة من حولهم.