الأبيض يرتفع 50 قرشا والأحمر والبلدي يستقران.. أسعار البيض اليوم

استقرت أسعار البيض بنوعيه الأحمر والبلدي، خلال تعاملات اليوم السبت 9 أكتوبر، بينما شهدت أسعار «الأبيض» ارتفاعًا بنحو 50 قرشًا.

استقرار البيض الأحمر والبلدي

وطبقا للأسعار المعلنة من قبل بورصة الحمامي لأسعار البيض اليوم وكذلك الأسواق، تستعرض «الوطن» أسعار البيض خلال تعاملات اليوم السبت 9 أكتوبر 2021، على النحو التالي:

ارتفعت أسعار البيض اليوم للنوع الأبيض لتسجل 47.50 جنيه للكرتونة، كما يزداد السعر لدى المستهلك عن أسعار المزارع؛ نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، إذ تراوح سعر الطبق بين 50 و51 جنيهًا.

واستقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية والمزارع؛ ليسجل سعر الطبق في المزرعة 48.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 51 إلى 52 جنيهًا.

البيض البلدي بـ57 جنيهًا

أما عن البيض البلدي فيحافظ على استقراره منذ عدة أسابيع، ويبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيها.

ومن جانبه، قال أحد مالكي محلات بيع البيض في منطقة جسر السويس، رفض ذكر اسمه، إنه في الوقت الحالي يشهد سوق البيض انخفاضا في حركة الشراء لدى المواطنين.

وأضاف خلال حديثه لـ«الوطن»، أن قلة الإقبال على الشراء بالرغم من بدء العام الدراسي الجديد، تسببت في تقليل كميات البيض التي يقوم بشرائها من المزارع والبورصات.