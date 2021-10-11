تحركات جديدة لأسعار البيض.. والأبيض يصل إلى 52 جنيه في الأسواق

شهدت أسعار البيض ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 11 أكتوبر، بقيمة جنيه للبيض الأحمر و 50 قرشًا للبيض الأبيض، كما استقرت أسعار البيض البلدي على ما هي علية منذ حوالي شهرين.

وجاءت هذه التحركات بعد حالة من الاستقرار خلال الأيام الأخيرة، وفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة، وكذلك أسعار الأسواق.

ارتفاع أسعار البيض

وارتفعت أسعار البيض، اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، في السوق المحلية بقيمة 50 قرشًا للبيض الأبيض، مسجلة 48 جنيهًا بدلا من 47.50 جنيه للكرتونه، وجنيه للأحمر، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض».

وتختلف أسعار البيض بأنواعه حين يتم بيعة للمستهلك مقارنة عن أسعار المزارع؛ نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، إذ تراوح سعر الطبق للبيض الأبيض للمستهلك بين 51 و52 جنيهًا.

كما ارتفعت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية وفي المزارع؛ ليسجل سعر الطبق في المزرعة 49.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 52 إلى 54 جنيهًا.

أما عن البيض البلدي فيحافظ على استقراره منذ حوالي شهرين، ويبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيهًا.

لا أسباب لارتفاع الأسعار

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية «غير مبررة»، وليس لها سبب واضح لارتفاع.

وأضاف رئيس الشعبة، أنه يجب أن يكون هناك تشديد للرقابة من الجهات المختصة على الأسواق في الوقت الحالي حتى لا يستغل أحد الوضع ويرفع أسعار البيض بهذا الشكل الكبير لتحقيق أرباح مالية

واستقرت أسعار الدواجن الدوم في المزارع ومحلات البيع، حيث سجل سعر الكيلو للفراخ البيضاء في المزارع من 30 إلى 31 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر البيع للجمهور من 34 إلى 36 جنيه، حيث تختلف الأسعار من منطقة لأخرى.