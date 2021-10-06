استقرار أسعار البيض اليوم وتوقعات بانخفاضها خلال أيام

شهدت أسعار البيض استقرارا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6 أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت أمس بقيمة جنيه، حيث شهدت الفترة الماضية حالة من الاستقرار خلال الأيام الأخيرة.

استقرار أسعار البيض

ووفقًا للأسعار المعلنة من قبل المزارع المنتجة، وكذلك أسعار الأسواق تستعرض الوطن أسعار البيض خلال تعاملات اليوم، حيث استقرت أسعار البيض، اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021، في السوق المحلية، حيث سجلت أسعار طبق البيض الأبيض 47 جنيهًا ، وفقًا لـ بورصة «الحمامي للبيض».

وترتفع أسعار البيض الأبيض لدى المستهلك عن أسعار المزارع؛ نظرًا لتكاليف التوزيع والنقل، إذ تراوح سعر الطبق للمستهلك بين 50 و51 جنيهًا.

كما استقرت أسعار البيض الأحمر في السوق المحلية والمزارع؛ ليسجل سعر الطبق في المزرعة 48.50 جنيه، ويصل إلى المستهلك ما بين 51 إلى 52 جنيهًا.

أما عن البيض البلدي فيحافظ على استقراره منذ عدة أسابيع، ويبلغ سعر الطبق 53 جنيهًا، في المزارع، وفي محلات التجزئة يتراوح بين 55 و57 جنيها.

وخلال الفترة الماضية زاد اهتمام المواطنين بالحديث عن أسعار البيض، مع الارتفاع الذي حققه خلال اليومين الماضيين، وحالة التقلبات السعرية نتيجة لعدم توافر المنتجات من البيض بكثرة، خاصة وأن أسعاره تهم كل الأسر المصرية خاصة مع بدء الدراسة خلال أيام.

ويشار إلى أن هناك توقعات بانخفاض أسعار البيض خلال الأيام المقبلة، وتحديدا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، ولكن هذا ليس مؤكدا خاصة مع قرب قدوم الشتاء، لأن المعايير التسعيرية ليس لها ضوابط.

ويهدر إنتاج مصر من البيض سنويا نحو ما يقرب من 13 مليار بيضة سنويا، وهو الإنتاج الذي يكفي الاستهلاك المحلي.