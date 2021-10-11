التضامن توضح خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الخدمات لدعم المواطنين من ذوى الهمم، ومنها بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي تقدم عددا من الامتيازات، وقد أتاحت التقديم لها عبر الانترنت، كما أتاحت إمكانية تقديم الاستفسارات عبر الصفحة الرسمية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث تم طرح تساؤل حول كيفية استلام بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها جريدة «الوطن»، للقراء والمتابعين على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، نستعرض خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة وفقًا لإجابة وزارة التضامن الاجتماعي عبر صفحتها على «فيس بوك»، وذلك في السطور التالية..

خطوات استلام بطاقة الخدمات المتكاملة

وبحسب وزارة التضامن فإن التسجيل الكترونيًا متاح، كالآتي..

يتم التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان أو الدخول بشكل مباشر من هنــا وذلك للحصول على موعد ومكان الكشف الطبي.

تقوم لجنة طبية متخصصة بالكشف الطبي على المواطن الذي قام بالتسجيل.

في حالة الموافقة يتم تحديد نوع الإعاقة واعتماد التقرير الطبي ورفعه على النظام الإلكتروني لتستلمه وزارة التضامن الاجتماعي.

بعدها يقوم المواطن بالتسجيل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد ومكان لإجراء الكشف الوظيفي.

يتم إجراء الكشف الوظيفي لتأكيد نسبة الإعاقة، وفي حالة القبول يتم إرسال البيانات لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة من الشركة المختصة.

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسال بطاقة الخدمات المتكاملة حسب رغبة المواطن، سواء لأقرب مكتب بريد أو حتى المنازل.

المستندات الرسمية المطلوبة للتقدم لاستخراج البطاقة

وحتى تتمكن من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب استكمال المستندات وهي كالآتي..

- صورة بطاقة رقم قومي سارية

- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم تحت 16 سنة

- عدد 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 4*6على خلفية بيضاء

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، تفعيل خط ساخن (15044)، لتلقى التظلمات الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، حيث يحق للمواطن، أن يتظلم ويعيد الكشف مرة أخرى في ظل توقع أن يصل عدد بطاقات الخدمات المتكاملة فى المرحلة الثانية إلى لما يقرب من 3 ملايين مواطن.