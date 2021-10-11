31474 طنًا حركة الوارد من البضائع العامة في ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16520 طنًا تشمل: «1200 طن أسمنت، و6860 طن مولاس، و8227 طن يوريا، و233 طن نترات».

31474 طنًا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 31474 طنًا تشمل: «19797 طن قمح، و4552 طن إبلاكاش، و1500 طن كلوريد ايثيلين، و1000 طن خردة، و1500 طن كالسيوم فلوريد، و4415 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 1475 طن».

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 370 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بطاطا وبطاطس خرشوف وفاصوليا وخضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «برسيم وريحان، وبصل، وسمسم، وفول، وفول سوداني، وكراوية، وينسون، وزيتون، وشمر»، وفواكه «رمان وفراولة» يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإنجلترا وهولندا وإسبانيا وأمريكا وسريلانكا وألمانيا وسنغافورة وبنجلاديش والصين وفرنسا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 371 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1291 حاوية مكافئة.

131982 طنًا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 131982 طنًا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 150253 طنًا، كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2565 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3909 شاحنات.