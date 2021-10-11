الحكومة: تحديث بروتوكول علاج «كورونا» وإضافة عقار جديد يعتمد على «الأجسام المضادة»

أعلنت وزارة الصحة عدم وجود أى عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية لفيروس «كورونا»، أو مخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية بأى من المحافظات، وشددت فى ردها على المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، حول انتشار شائعة وجود عجز فى أدوية البروتوكولات العلاجية ومخزون الأكسجين بالمستشفيات الحكومية تزامناً مع الموجة الرابعة، توافر جميع أدوية البروتوكولات العلاجية لـ«كورونا» بكل المحافظات، التى يتم تحديثها لتتماشى مع متحورات ومضاعفات الفيروس، كما تتوافر كل المستلزمات الطبية بما فيها أسطوانات وخزانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعى بشكل طبيعى، ويوجد مخزون استراتيجى كافٍ منها لعدة أشهر قادمة، مُشددةً على وجود متابعة مستمرة ورصد لموقف توافرها بشكل يومى لإمداد المستشفيات بكميات إضافية منها على الفور قبل نفادها.

وفى السياق نفسه، يتم تحديث البروتوكولات العلاجية بشكل دورى، حيث وضعت اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا» الإصدار الخامس من البروتوكول العلاجى، وتمت إضافة عقار جديد قائم على الأجسام المضادة، مع الإبقاء على الأدوية التى أثبتت فاعليتها ومنها مضادات الفيروسات التى تضم المادة الفعّالة «فافيبيرافير»، كما يجرى مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دورى، وكذلك مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية المتوفرة بها، ومراجعة معدلات الاستهلاك، ونسب الإشغال بالمستشفيات، والعمل على سرعة توريد أى نواقص فى تلك المستلزمات إلى المستشفيات على الفور.

«الصحة»: 19.3 مليون سجلوا للحصول على اللقاح.. وانتهينا من تطعيم 1.4 مليون طالب و1٫1 مليون عامل بـ«التعليم»

ومن جانبه، قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم الانتهاء من إرسال رسائل إلى 90% ممن قاموا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان للحصول على اللقاحات، والذى وصل لـ19.3 مليون مواطن، إذ تم إرسال رسالة لأكثر من 18 مليون شخص، وهناك توجيهات من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تسريع باقى إرسال الرسائل لكل المواطنين الذين سجلوا بياناتهم.

وأضاف «صلاح» أنه تم التطعيم بأكثر من 21 مليون جرعة حتى هذه اللحظة، فضلاً عن أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من تطعيم جميع العاملين وأعضاء هيئة التدريس بالتعليم العالى والتربية والتعليم وكذلك طلبة الجامعات من أجل التمتع بعام دراسى منتظم على غرار ما كان موجوداً قبل الجائحة. وأوضح أنه حتى الآن تم الانتهاء من تطعيم مليون و400 ألف طالب جامعى، وأكثر من مليون و100 ألف عامل بالتربية والتعليم، كما أن الوزارة حققت نجاحاً كبيراً فى تطعيم طلبة الجامعة لتأمين دخول الطلاب العام الدراسى الجديد، وتم استحداث خانتين إضافيتين سواء الطالب الجامعى أو من العاملين بالجامعات والتربية والتعليم من أجل أن يكون لهم الأولوية فى إرسال الرسالة فى نفس يوم التسجيل لتلقى اللقاح فى اليوم التالى مباشرة.

مراجعة احتياجات المستشفيات من الأكسجين بشكل دورى

وأشار إلى أنه لن يستطيع أحد فى الفترة القريبة القادمة الدخول لأى مصلحة حكومية إلا ومعه شهادة تفيد بحصوله على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مؤكداً فى الوقت ذاته أن متوسط التسجيل اليومى على الموقع يتراوح بين 200 و250 ألف شخص، فمصر تنتج لقاح سينوفاك، وفى القريب العاجل سيكون هناك إنتاج للقاحات غربية، وتوفير عدد جرعات كبير، وسيتم الانتهاء من إرسال الرسائل لمليون شخص الذين لم تصلهم رسالة خلال هذا الأسبوع.

32942 مواطناً تم تطعيمهم فى محافظة الغربية

ونبّهت وزارة الصحة والسكان، أولياء الأمور، بأهمية عدم شراء الطلاب من الباعة الجائلين والاعتماد على التغذية الصحية السليمة للطلاب من قبل أولياء الأمور، وتابعت فى منشور رسمى لها أنه على أولياء الأمور التنبيه على الطلاب بأهمية عدم تبادل الأدوات الشخصية مع الطلاب، خاصة مع بداية العام الدراسى. وناشدت الوزارة، أولياء الأمور، ضرورة سرعة التسجيل للحصول على اللقاحات للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجارى وفقاً للخطة الموضوعة، وكشفت الوزارة ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

250 ألف شخص متوسط التسجيل اليومى للحصول على اللقاح

وفى الغربية، قال المحافظ الدكتور طارق رحمى، إن المحافظة حصدت المركز الأول فى تحقيق المستهدف اليومى من التطعيمات ضد فيروس كورونا، موضحاً فى بيان، أمس، تطعيم 20398 مواطناً بنسبة 185٪ بالمراكز الثابتة، وتطعيم 3554 آخرين فى المراكز المتنقلة بنسبة 31٪، ليصل إجمالى من تم تطعيمهم أمس إلى 32942 مواطناً، لتحقق الغربية بذلك نسبة 104٪ من المستهدف اليومى للتطعيم، ما جعلها تتصدر قائمة محافظات الجمهورية فى تطعيمات فيروس كورونا. وناشد «رحمى»، جموع المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، كونه الوسيلة الأكثر فاعلية فى الوقاية من الفيروس، مع استمرار توخى الحذر وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعى، وغسل الأيدى بصورة مستمرة وتجنب الأماكن المزدحمة.

وأشار إلى أن المحافظة أطلقت حملة توعوية مكبرة عبر وسائل الإعلام، من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وطبعت ووزعت منشورات التوعية بأهمية اللقاح، إلى جانب توجيه المديريات والهيئات لتوعية العاملين بها والمترددين عليها، إذ تهدف هذه الحملات فى المقام الأول لتشجيع المواطنين على التسجيل وتلقى اللقاح، وكذلك رفع وعى المواطنين بأهمية تلقى اللقاح، ومدى أمانه وفاعليته، كما تهدف للتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة.

التأكد من توافر الأدوية والعمل على سرعة توريد أى نواقص

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، أن أماكن تلقى اللقاح بالمحافظة ليست مقتصرة فقط على المراكز الطبية، ولكن تم توفير أماكن مخصصة داخل مراكز الشباب أيضاً لاستقبال أكبر عدد من المواطنين، إضافة إلى المراكز المتنقلة، ما سهَّل على المواطنين التسجيل وتلقى اللقاح بسهولة، إلى جانب القوافل المتحركة التى جابت المصالح الحكومية بدايةً من ديوان المحافظة حتى المديريات ومقرات المراكز والمدن والأحياء.