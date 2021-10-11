الصحة: بدء تلقي المواطنين لقاح فايزر اليوم بجميع مراكز التطعيم

بدأت وزارة الصحة والسكان تطعيم المواطنين بلقاح فايزر، اليوم، بجميع مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

لقاح فايزر جرعتين يفصل بينهما 21 يوما

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن لقاح فابزر عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، ويستخدم لجميع الفئات العمرية، لكن لن يسمح لتطعيم السيدات الحوامل حتى الآن بأي نوع من اللقاحات.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الوزارة تستعد لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر في مصر خلال أيام، على أن تحلل ويبدأ تطعيم المواطنين بيها.

وأرسلت الوزارة خطابا لمديريات الشؤون الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، شمل مجموعة من المعلومات عن التعامل مع لقاح فايزر، قبل البدء بتطعيم المواطنين به.

حفظ اللقاح في المراكز الأساسية

وأوضحت الوزارة، أنه يجرى حفظ اللقاح في المراكز الرئيسية، وهي «القاهرة، ومخازن حلوان، والدقهلية، والبحيرة، وبورسعيد، وأسيوط، والأقصر».

وعن درجة حفظ اللقاح، أكدت وزارة الصحة، أنه يحفظ في درجة حرارة من -60 إلى -90 سيليزية، محذرة من إعادة تجميده بعد إذابته.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من تطعيم أكبر عدد من المواطنين بنهاية العام الجاري؛ لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا المستجد في مصر.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار، لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون، وتجفيفها جيدا، والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح.