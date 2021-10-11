الصحة: مهلة شهر أمام العاملين بالمنشآت الصحية لأخذ لقاح كورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، منشورًا يشدد على منع دخول الموظفين العاملين بقطاعات الصحية الحكومية، داخل مقر عملهم، إلا بعد التطعيم بلقاح كورونا على أن يتم إمهالهم شهرين من الآن.

وأكدت الوزارة، أنه حال عدم الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، يلزم كل الموظفين بتقديم تحليل pcr كل 3 أيام، مضيفة أن السيدات الحوامل والمرضعات مستثنين من هذه الإجراءات.

تطعيم طلاب الجامعات

وفيما يتعلق بتطعيم طلاب الجامعات والعاملين في وزارة التربية والتعليم، للوقاية من فيروس كورونا، أكدت وزارة الصحة، أن أعمال التطعيم مستمرة داخل المنظومة التعليمية، حيث تم تطعيم أكثر من مليون و400 ألف طالب جامعي بمختلف المحافظات، علاوة على تطعيم أكثر من مليون و100 ألف عامل بالتربية والتعليم من وزارة ومديريات ومدارس، وذلك لتأمين دخول الطلاب العام الدراسي الجديد والحفاظ على سلامتهم، ويكون للطالب الجامعي والعاملين بالجامعات والمدارس، من عاملين وأعضاء هيئة تدريس، الأولوية في إرسال الرسالة في نفس يوم التسجيل لتلقي اللقاح في اليوم التالي مباشرة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن متوسط التسجيل اليومي من المواطنين على موقع تلقي لقاح كورونا للحصول على اللقاح بشكل عام، يتراوح بين 200 و250 ألف شخص، ولن يستطيع أحد خلال الفترة المقبلة الدخول لأي مصلحة حكومية إلا ومعه شهادة الحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في مصر داخل كل مستشفيات العزل الصحى على مستوي محافظات الجمهورية، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن جميع لقاحات كورونا، وأكدت فعالياتها ولا داعي للخوف أو القلق منها، ولابد من أخذ اللقاح في أسرع وقت لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وشددت الوزارة على أهمية اتباع الاجتراءات الوقائية والاحترازية من جانب المواطنين للحد من انتشار الفيروس.