«المصل واللقاح»: أعراض «كورونا» في الموجة الرابعة بسيطة

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن أغلب أعراض فيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة بسيطة، كما أن الأعراض الشديدة أصبحت أقل، وقلت الحالات التي تحتاج إلى العلاج في المستشفيات، بالإضافة إلى الوفيات وذلك مقارنة بالموجات السابقة.

الحداد: معظم أعراض كورونا تماثل البرد

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يعرض عبر قناة «الحدث اليوم»، من تقديم الإعلامي سيد علي اليوم الاثنين، أن الأعراض متفاوتة من أعراض بسيطة تماثل دور البرد وأقل، إلى أعراض شديدة تفوق الإنفلونزا من مضاعفات رئوية وتنفسية، لكن نسبة الأعراض البسيطة تقدر بنحو 80% من مجمل الحالات.

أهمية الحصول على اللقاحات

وأكد رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، على أهمية الحصول على اللقاحات والالتزام بالإجراءات الاحترازية، من أجل فك الالتباس بين كورونا والإنفلونزا، وتقليل شدة الأعراض ونسب دخول المستشفيات ومعدلات العدوى.

وتابع أمجد الحداد، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن لقاحات كورونا والإنفلونزا لا تغني عن بعض، مشيرًا إلى أن لقاحات الإنفلونزا نادرا ما تتسبب في حدوث بعض الأعراض مثل ارتفاع درجات الحرارة وآلام بسيطة في مكان الحقن.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور أمجد الحداد، أن مصل الإنفلونزا الموسمية لا يتعارض مع لقاح كورونا ولا يقل أهمية عنه، كما أنه مفيد جدًا خاصة مع انتشار جائحة فيروس كورونا والتشابه الكبير بين أعراض الإنفلونزا والفيروس.