يسرا عن قرار الرئيس برعاية الفنانين: ناس كتير وسطنا بتتعب ومبتعرفش تتعالج

عبرت الفنانة يسرا، عن سعادتها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للفنانين، «مش قادرة أحكي أنا فرحانة أد إيه، لأن حسيت إن الفن والفنانين غاليين على الوطن ومصر، فيه ناس كتيرة جدا وسطنا بتتعب ومبتعرفش تتعالج، وبنلم لها، بس دة هيكون كفاية ولا لا؟».

يسرا: تحية عظيمة لفخامة الرئيس

وأضافت «يسرا»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن قرار الرئيس السيسي شيء مهم للغاية بالنسبة للوسط الفني، «شيء بيخلينا نحس إننا مسنودين ولينا ضهر وسند، وتحية عظيمة لفخامة الرئيس».

وأكدت يسرا، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يعمل في كافة الاتجاهات من أجل توفير حياة لائقة وكريمة لكافة المصريين، وتابعت: «قادر يشتغل في مليون حاجة في نفس الوقت علشان يرضي كل الناس».

سميحة أيوب: كنا بنشحت عشان نعالج فلان.. والرئيس حافظ على كرامتنا

من جانبها، وصفت الفنانة سميحة أيوب قرار الرئيس السيسي بالحدث التاريخي، الذي أثلج صدرها، قائلة إن الرئيس يعمل على الحفاظ على كرامة المصريين، وتابعت: «كنا بنشحت علشان فلان عاوز يتعالج، ولكن الآن نحن فى عهد رئيس إنسان بيحافظ على كرمتنا وبفكر لكل المصريين».

وأضافت «أيوب» خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأجور الكبيرة لا يتحصل عليها إلا عدد قليل جدا من الفنانين، لافتة إلى أن الرئيس السيسي درس كافة قطاعات الدولة جيدا، «درس كل قطاع كويس والنهاردة عطا الفنانين.. بنشكرك يا ريس».

وأوضحت أن كافة الشعب المصري الآن، يشعر بالأمان بعدما وفر له الرئيس السيسي، حياة كريمة تليق به، وتجعله غير خائف من المستقبل.

هاني شاكر: كل الفنانين طايرين من الفرح.. الرئيس حاسس بأولاده

وعلى صعيد متصل، قال المطرب هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إنّ قرار الرئيس السيسي جعل الفنانين «طايرين من الفرح»، متابعا: «الرئيس السيسي إنسان وحاسس بولاده كلهم، على جميع المستويات، وهو عارف قيمة الفنان وعارف إنه بيشتغل من غير مرتب، بمعنى ممكن لو عنده شغل النهاردة ممكن ميبقاش فيه شغل، فالفنان سلعة عرض وطلب».

وأضاف «شاكر» خلال تصريحات تلفزيونية، «في عهد فخامة الرئيس الدولة بتحافظ على كل واحد، الصغير قبل الكبير، احنا كلنا فرحانين ومبسوطين وعندنا إحساس إن اللي جاي أحسن وأجمل».