المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحلاق: بيتاجر في المخدرات

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة «حلاق» بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لإدانته بحيازة مخدر MDMB 4en Pinaca بقصد الإتجار فيه، وسلاح أبيض «كتر» بغير ترخيص وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنه، وعضوية المستشارين محمد كمال عبد الستار، والسعيد محمود محمد، وأمانة سر رجب شعبان، ومحمد علاء.

تحقيقات النيابة العامة

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 7853 لسنة 2021 جنايات عين شمس، أن المتهم «أحمد. ع» 30 عاما، حلاق، أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر «MDMB-4en-Pinaca» في غير الأحوال المصرح بها قانونياَ، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض «كتر» في غير الأحوال المصرح بها قانونا، ويكون قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالقانون بشأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل الأول، والمُستبدل بقرار وزير الصحة والسكان.

المتهم يعترف

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة، بعد القبض عليه، وخلال عرضه على النيابة العامة.

وتضمنت أقوال الشهود وعلى رأسهم ضابط شرطة، والذي قال إنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم أبصر المتهم، والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 27081 لسنة 2019 جنح عين شمس، فضبطه وبتفتيشه وقائيًا عثر معه على 70 كيس بلاستيك تحوي مسحوقًا مخدرًا، سلاح أبيض «كتر»، ومبلغ نقدي، هاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحراز المخدر بقصد الإتجار، واستعماله الهاتف في التواصل مع عملائه، والسلاح الأبيض في الدفاع عن تجارته، وأن المبلغ النقدي حصيلة إتجاره.

تقرير المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن المسحوق المضبوط يحوي المادة الفعالة «MDMB-4en-Pinace» المدرجة بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات، وتداولت المحكمة القضية، واستمعت لمرافعة النيابة العامة والدفاع الحاضر مع المتهم، ثم أصدرت الحكم المتقدم.