«البترول» تخطر الشركات العاملة في النقل والتسويق بإصدار شهادات صلاحية

أخطرت الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركات العاملة في مجال تسويق ونقل المواد البترولية، بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، من خلال معهد بحوث البترول، باعتباره جهة حكومية موثوق بها يرأسها وزير البترول.

تفاصيل مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية

قال الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، في بيان صحفي، إن مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، برئاسة الدكتور محمد عبد الرؤوف يمتلك أجهزة علمية متقدمة وكفاءات فنية متميزة في مجال التفتيش الهندسي على الشاحنات، فضلاً عن أن المعهد يقوم بإصدارهذه الشهادات منذ أكثر من خمس سنوات طبقا للأكواد العالمية، ومعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.

متطلبات التفتيش الهندسي في المشروع

وأضاف مدير المعهد أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع فى مصر للتفتيش الهندسي على السيارات الصهريجية والمنشآت المعدنية، البنى التحتية لقطاع البترول، موضحًا أن المشروع يضم كل متطلبات التفتيش الهندسي، ومراقبة التآكل في المنشآت المعدنية ويحتوي المشروع على ثلاث وحدات أساسية.

وأوضح أن الوحدة الأولى تختص بالكشف على سيارات نقل الغاز الطبيعي بمصر و إصدار شهادات الصلاحية لها، إذ يغطي المشروع 100% من جميع ناقلات المواد البترولية التابعة للقطاعين العام و الخاص، مشيرًا إلى يجرى الكشف عن صلاحية وكفاءة السيارات، وبعدها يجرى إصدار شهادات الصلاحية إذ بموجب هذه الشهادة تكون الناقلة صالحة لنقل المواد البترولية الغازية، وذلك طبقا للأكواد العالمية، كما يقوم فريق العمل بالكشف على السيارات والناقلات بالمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية.

وقال إن الوحدة الثانية وتختص بالكشف على سيارات نقل البنزين و السولار، إذ تعاقد المشروع مع معظم شركات نقل البترول والغاز وكذلك المشتقات البترولية مثل الجمعية التعاوينة للبترول ومصر للبترول وغيرهم، مضيفًا أنه يجرى من خلال المشروع إصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات والتفتيش الهندسي على الناقلات باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الروبوتية، للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات العامة و الخاصة، وأماكن الشحن والتفريغ وخلافه.