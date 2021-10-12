الأرصاد الجوية تصدر تحذيرا جويا بشأن الأمطار على البلاد: رعدية أحيانا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل، تحذيرًا جويًا بشأن حالة سقوط الأمطار على بعض المدن والمحافظات، وذلك خلال الفترة من مساء الليلة، وحتى 2 ظهر يوم غد الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار

ويقول خبراء هيئة الأرصاد إنّه نظرًا للتغيرات الحادة والسريعة والتي هي من سمات فصل الخريف، ومن خلال آخر تحديث لصور الأقمار الصناعية ورادار الطقس وخرائط التوزيعات الضغطية، يتوقع استمرار سقوط الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة، تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وكان البيان الصادر عن هيئة الأرصاد اليوم، أشار إلى سقوط أمطار غدًا من خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة بنسبة 30: 40% تقريبًا.

كما أشار البيان إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة من توقيت 2 صباحًا إلى 2 ظهرًا على مناطق متفرقة من الجيزة وشرق القاهرة وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، بنسبة 10% تقريبًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 32 21

الإسكندرية 30 21

وادي النطرون 31 20

طنطا 31 21

شبين الكوم 32 21

دمنهور 31 20

بلطيم 30 21

مطروح 28 18

السلوم 29 19

سيوة 31 17

بورسعيد 28 24

دمياط 28 23

الزقازيق 32 21

المنصورة 32 20

الإسماعيلية 32 19

السويس 32 20

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 33 19

نخل 35 15

نويبع 35 25

طابا 31 22

كاترين 29 17

الطور 31 24

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 21

بني سويف 34 20

المنيا 34 20

أسيوط 35 21

سوهاج 36 22

قنا 39 23

الأقصر 41 24

أسوان 42 27

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 27

الوادي الجديد 38 22

شلاتين 36 24

أبو رماد 35 22

حلايب 33 24

رأس حدربة 32 23.